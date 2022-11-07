بعد شهرين من الانفصال عن واندا .. إيكاردي يدخل علاقة جديدة

تعافى سريعًا بعد طلاقه من واندا نار

بعد طلاق ماورو إيكاردي مهاجم جلطة سراي عن شريكته السابقة عارضة الأزياء واندا نارا منذ حوالى شهرين، بدأ اللاعب الأرجنتيني قصة حب جديدة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيكاردي مرتبط بممثلة تركية معروفة حضرت عدة مباريات لناديه.

وانتشرت صورة شوهد فيها إيكاردي ولوكاس توريرا زميله في الفريق مع مجموعة من الأشخاص من بينهم ديفريم أوزكان، ممثلة مسلسلات تركية تبلغ من العمر 24 عامًا والتي أصبحت علاقتها بالمهاجم الأرجنتيني محل شك بعد ظهور الصورة.

لاحظ العديد من الأشخاص يدي إيكاردي وأوزكان، الذين شوهدوا وهم يمسكون أصابعهم معًا مع حضور الممثلة في العديد من مباريات جلطة سراي، من ضمنها تواجدها في مدرجات ملعب نيف لتشهد ثنائية الأرجنتيني في فوز فريقه على بشكتاش بهدفين لهدف في ديربي مدينة اسطنبول.

ديفريم تظهر في مسلسلات "الوصال" و "لتأتي الحياة كما تشاء"، والمسلسل الأخير تم إصدارها للتو في عام 2022، وتعد الشابة البالغة من العمر 24 عامًا واحدة من أكثر الممثلات الواعدة في تركيا، حيث تملك شعبية كبيرة.