بعد شكوى رونالدو .. مانشستر يونايتد يجري تعديلات على حمام السباحة

مخاوف رونالدو من حمام سباحة مانشستر يونايتد يقوده إلى نادي رياضي جديد

بعد غياب دائم 12 عامًا عاد كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد، ليجد النادي كما تركه في 2009 عندما حط الرحال في ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد طلب من إدارة ناديه تحسين الخدمات والمرافق داخل ملعب تدريبات الفريق المعروف بإسم الكارينجتون، بعدما صُدم من حقيقة أن النادي لم يجدد مرافقه طوال السنوات الماضية، مما جعل الحالة مزرية لحمام السباحة والمغطس في مركز التدريبات.

ورفض رونالدو التدرب في حمام السباحة الخاص بالنادي حتى يتم إجراء الإصلاحات.

حمام سباحة مانشستر يونايتد يثير مخاوف رونالدو

أفادت تقارير صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رونالدو صُدم عندما اكتشف أنه لم يتم إجراء تغييرات منذ عام 2009، وأجبر كريستيانو رونالدو إدارة النادي على القيام بتغييرات في ملعب تدريب مانشستر يونايتد ومن المقرر تجديد حمام السباحة الرئيسي للنادي والمغطس.

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي قال للموظفين إن البلاط يشكل خطرا على سلامة لاعبي يونايتد.

وبحسب التقرير رونالدو أصيب بخيبة أمل بسبب حالة العديد من المرافق بعد عودته العام الماضي.

أخبر رونالدو الرؤساء في مجمع التدريب الخاص بـاليونايتد أنه غير مستعد لاستخدام حمام السباحة الرئيسي أو حوض الغطس حتى يتم تجديدهما، حيث يرى أن (البلاط االمكسور يمثل خطرًا على اللاعبين).

وأكد التقرير أن مسؤولو يونايتد أخذو شكوى رونالدو على محمل الجد وأمروا على الفور بأعمال تصليح في حمام ​​السباحة، والتي سيتم الانتهاء منها قبل بدء التدريب قبل الموسم في منتصف يوليو.

رونالدو يتدرب في صالة رياضية خارج اليونايتد

من المعروف أن رونالدو أصيب بخيبة أمل بسبب تراجع المعايير في المرافق في كل من كارينجتون وأولد ترافورد منذ عودته، حيث كانت أحواض السباحة هي أكبر مشكلة له، لدرجة أنه تأكد من أن منزله يشتمل على مسبح داخلي حتى يتمكن من أداء تمارين مائية بعيدًا عن ملعب تدريب النادي.

قد يفسر إحباط اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا من المرافق في يونايتد سبب شعوره بالحاجة إلى الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية، بعد أن اشترك مؤخرًا في صالة رياضية بقيمة 255 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر.

في وقت سابق من هذا الشهر، شوهد رونالدو وهو يمارس الرياضة في نادي صحي، حيث يجمع بين الجلسات هناك والتدريب في كارينجتون وفي صالة الألعاب الرياضية الخاصة به.

وفقًا لبحث من (Swiss Ramble)، أنفق "الجليزر" ملاك مانشستر يونايتد، 183 مليون جنيه إسترليني على البنية التحتية خلال فترة وجودهم كمالكين لليونايتد، وهو ما يفسر رداءة جودة المرافق.

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