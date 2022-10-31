بعد شاختار .. الاتحاد الأوكراني يتجه إلى الفيفا من أجل حرمان إيران من مونديال قطر

أوكرانيا تطلب استبعاد إيران من المشاركة في كأس العالم 2022

ناشدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لحظر منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وكان نادي شاختار الأوكراني قد طالب بنمع المنتخب الآسيوي من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وترى دولة أوكرانيا أن إيران متورطة في هجمات إرهابية على الدولة الأوروبية، إبان الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 بداية من يوم 20 نوفمبر القادم، حتى 18 ديسمبر.

ويقع منتخب إيران في المجموعة الثانية رفقة كلًا من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز.