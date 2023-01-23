بعد سؤال نصراوي .. الفراج يرد ساخرًا على كثرة احتساب ضربات جزائية للهلال

تثير الضربات الجزائية للهلال في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي استياء منافسيه، الذي يدعون وجود تحيز تحكيمي لصالح الزعيم في هذه الجزئية.
الزعيم هو أكثر فريق احتسبت له جزائيات خلال الموسم الجاري بواقع سبع، سجل منها أربعة أهداف، وأهدر لاعبوه ثلاث فقط.
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ووجه أحد جمهور النصر سؤاله للإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن السبب وراء كثرة جزائيات الأزرق، ليرد عليه الأول بطريقته الساخرة المعتادة.
الفراج قال للمشجع النصراوي: "لأن لاعبي الهلال يربشون كثيرًا في الـ18، تعاقدوا مع لاعبين أمثالهم، يربشون ويعطون فريقكم جزائيات".
يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ صاحب الصدارة، لكن الزعيم خاض مباراة واحدة أكثر.
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