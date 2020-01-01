بعد سوبوسلاي.. ريال مدريد يراقب جواهر شباب أوروبا!

هل يتعاقد مع أحدهم؟

وجهت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أنظارها نصب مجموعة من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا تمهيدًا للتعاقد مع بعضهم في الصيف المقبل.

ومن المعروف أن إدارة الملكي قررت عدم التعاقد مع لاعبين في الصيف الماضي تمهيدًا للقيام بسوق صيفي قوي العام المقبل، ويُعد كيليان مبابي أبرز الأسماء المرجوة في سانتياجو برنابيو.

الصحف الإسبانية طرحت اسم "دومينيك سوبوسلاي" بعد تألقه مع منتخب المجر، والجديد بحسب دافينسا سنترال أنه ليس الاسم الوحيد في قائمة بيريز الحالية.

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تضم قائمة الملكي اسم ثنائي بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند وجادون سانشو مستغلًا بذلك بيريز علاقته القوية بالنادي الألماني والتي رسخها بإعارة رينيير جيسوس لسيجنال إيدونا بارك بالميركاتو الماضي.

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هالاند وسانشو ليسا فقط المرجوين من دورتموند في لائحة بيريز، بل أيضًا الجوهرة الأمريكية جيوفاني رينا صاحب الـ17 عامًا والذي جذب الأنظار له بهدفه الرائع في هذا التوقف الدولي.

كما ضمت قائمة الملكي اسم جاك جريليتش، لاعب أستون فيلا خصوصًا بعد تألقه مع منتخب إنجلترا والأداء الاستثنائي الذي يقدمه على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي جلب اهتمامًا كبيرًا من زين الدين زيدان به.

أخيرًا، فإن الثنائية التي أحرزها ماركوس تورام في شباك الميرينجي بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا مونشنجلادباخ قد جذبت زيدان كثيرًا له وجعلته يقرر مراقبته أكثر في الفترة المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد يعاني بوضوح في مركز المهاجم الصريح وكذلك في منتصف الملعب الهجومي، لذلك فإن هذه الأسماء من المنطقي للغاية طرحها من قبل الصحف.