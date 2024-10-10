بعد سنوات الإفلاس.. رونالدينيو يتعلم الدرس ويشتري ناديين أمريكيين!

النجم الأسطوري تعلم من أخطاء الماضي

انضم الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى مجموعة ملكية ناديي "جرينفيل تريمف" و"جرينفيل ليبرتي" حسبما أعلن الناديان يوم الأربعاء.

وقد قام نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق بإعلان الأمر رسميًا، وتم إخطار بورصة نيويورك بأن رونالدينيو بات أحد الملاك.

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وقال رونالدينيو أثناء تقديمه مالكًا جديدًا لناديي المجموعة: "إن تركيز جرينفيل تريمف وليبرتي على نقل تجربة جيدة من خلال فرق أكاديمية الشباب للفتيان والفتيات، ومستوى التميز التنافسي لفريق تريمف المحترف وفريق ليبرتي ما قبل الاحترافي مثير للإعجاب".

وأضاف: "بالنسبة لي ولمجموعتنا، هذه فرصة لدعم نمو كرة القدم في جميع الأعمار والمستويات، وأن أكون جزءًا من مجتمع يقدر الوجود الدولي ومزيج الثقافات".

ويلعب فريق الرجال في نادي جرينفيل تريمف في دوري الدرجة الأولى الأمريكي المعروف بـ USL League One والذي يعد المسابقة الثالثة للأندية في البلاد من حيث الدرجة ويحتل المركز الرابع في مسابقة الموسم الجاري، بينما يلعب فريقهم النسائي في الدرجة الممتازة لدوري السيدات الأمريكي.

يذكر أن رونالدينيو كان قد عانى خلال السنوات الأخيرة من عديد المشكلات الاقتصادية في بلده البرازيل، بين اتهامات بالتهرب الضريبي وأنباء عن الإفلاس، ثم السجن في باراجواي لمشاكل بيروقراطية ومصادرة بعض أملاكه، لكن يبدو أن الأفكار الاقتصادية للبرازيلي الأسطورة قد بدأت لتوها في النضج.