بعد سخرية نجوم فرنسا.. ديكلان رايس: عمر يامال وقت كورونا أرعبني!

ديكلان رايس يدافع عن لامين يامال...

دافع ديكلان رايس، لاعب المنتخب الإنجليزي، عن لامين يامال، نجم إسبانيا، بعد سخرية بعض من نجوم فرنسا، من اللاعب الإسباني، في مباراة المنتخبين بنصف نهائي يورو 2024.

وكان أدريان رابيو، لاعب المنتخب الفرنسي، قد خرج في تصريحات صحفية قبل مباراة فرنسا وإسبانيا، استهزأ من سن يامال، وأكد أن اللاعب الشاب سيتعين عليه بذل المزيد من الجهد إن أراد التغلب على فرنسا، وفي النهاية تمكن يامال من قيادة منتخب بلاده إلى النهائي ليواجه إنجلترا.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإنجليزي، أمام نظيره الإسباني، في نهائي يورو 2024 مساء يوم غد الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

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وتحدث ديكلان رايس، لوسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب وقال عن يامال: "بمجرد وصولنا إلى النهائي، شاهدت إحصائية تقول إن لامين كان عمره 12 عامًا فقط، وقت جائحة كورونا، وهذا مخيف جدًا، إنه يظهر جودته إنه يبلغ 16 عامًا فقط، حقًا لا أعلم لماذا تحدث لاعبو فرنسا بتلك الطريقة عنه".

وتابع: "ما يقدمه مع برشلونة، وهو في السادسة عشر من عمره يجعلك تصفق له وتحترمه، في بعض الأحيان يتوجب عليك أن تقول إنه رائع في الـ 16 من عمره ويظهر تلك الشجاعة مع برشلونة، إنه أمر مميز حقًا".