بعد سالم الدوسري .. لاعب جديد من الهلال يغادر معسكر المنتخب السعودي

الإصابات تضرب الأخضر السعودي قبل مواجهتي باكستان والأردن

غادر لاعب جديد من الهلال معسكر المنتخب السعودي الحالي، بعد سقط ضحية للإصابة بعد زميله سالم الدوسري.

الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني يخوض معسكرًا استعدادًا لمواجهة باكستان والأردن يومي 16 و21 من نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني بعد طلب من الجهاز الطبي استبعاد ناصر الدوسري؛ لاعب وسط الهلال، من المعسكر، نظرًا لعدم جاهزيته، جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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وقام مانشيو باستدعاء عبد الإله هوساوي؛ لاعب وسط الخليج، صاحب الـ22 عامًا، لتعويض غيابه.

الدوسري هو ثاني لاعبي الهلال مغادرةً للمعسكر للسبب نفسه، فقد غادر سالم الدوسري اليوم الثلاثاء أيضًا، نظرًا لمعاناته من إصابة في مفصل القدم.

بينما هو الثالث بشكل عام، فقد غادر قبلهما أيمن يحيى؛ مهاجم النصر، وتم استدعاء زميله خالد الغنام بدلًا منه.