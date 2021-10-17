بعد ساعات من الانفصال.. إيكاردي يصالح واندا!

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نجح لاعب باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي في مصالحة واندا نارا بعد ساعات من أنباء انفصالهما التي نشرتها زوجته يوم السبت.

وكانت واندا قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام حالة كتبت فيها "أسرة جديدة تدمر لأجل عاهرة" وقامت بمسح كل صورها مع إيكاردي.

وسافرت واندا بعد ذلك مع أطفالها إلى مدينة ميلانو الإيطالية، ليلحق بها على الفور إيكاردي الذي غاب عن مران باريس اليوم "لأسباب عائلية".

رحلة إيكاردي إلى ميلان يبدو أن أنها أتت بنتائج إيجابية، حيث نشر صورة مساء الأحد رفقة زوجته واندا معلنًا عن عودة العلاقة بينهما إلى طبيعتها.

واندا تؤكد انفصالها عن إيكاردي وتغادر باريس

في الأساس، اتهمت واندا إيكاردي بالخيانة مع إحدى عارضات الأزياء، فيما ظل معسكر اللاعب صامتًا ولم يرد على هذه الأنباء بالإيجاب أو بالسلب.

في النهاية، 24 ساعة فقط ونجح إيكاردي في مصالحة زوجته المثيرة للجدل، والتي تركت زوجها السابق ماكسي لوبيز لعيون نجم منتخب الأرجنتين.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة صعبة أمام لايبزيج هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، ومن المجهول إذا ما كان إيكاردي سيدعِِّم كتيبة بوتشيتينو فيها أم لا بعد كل هذه الأزمات.