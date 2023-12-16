بعد زلزال الأهلي.. جاياردو يدفع نجم الاتحاد للرحيل

شدد على أن "الالتزام" شرط المشاركة.. واللاعب قرر "المغادرة"!

تتواصل تداعيات الخسارة الثقيلة لاتحاد جدة أمام الأهلي المصري (1-3) أمس الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وغاب عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد عن مواجهتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي في المونديال، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

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وقال مصدر بالاتحاد، في تصريح لموقع "كووورة": "المدرب مارسيلو جاياردو أبدى عدم رضاه عن أفعال العبود، وعدم التزامه بالمواعيد، وشدد على أن عدم الامتثال للتعليمات سيترتب عليه الاستبعاد من تشكيل الفريق (وهو ما حدث)".

وختم: "العبود لا ينوي مواصلة مسيرته مع الاتحاد، وسيطلب الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، علما بأنه انضم للعميد في صيف 2019، علما بأن عقده الحالي ينتهي في 2026.