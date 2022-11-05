بعد رونالدو .. نجم الأخضر الوجه الإعلاني لشركة أزياء عالمية

لاعب المنتخب السعودي أعلن ذلك بنفسه

أعلن هتان باهبري نجم المنتخب السعودي تعاقده رسميًا مع شركة الأزياء العالمية "Hugo Boss"، والتي كان النجم كريستيانو رونالدو أحد الوجوه الإعلانية المميزة لديها خلال تواجده مع ريال مدريد في الفترة بين 2009 و2018.

الشركة العاملة في منتجات الملابس والأحذية والحقائب والعطور اعتادت التعاقد مع أندية ونجوم كرة القدم لتمثيلها إعلانيًا، وهي متعاقدة حاليًا مع ناديي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وعدد من اللاعبين أبرزهم ماتس هوملس وتونس كروس.

جناح الشباب أعلن عبر تويتر تعاقده مع الشركة العالمية ليُصبح الوجه الإعلاني السعودي لحملتها الجديدة "كن سيد نفسك"، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بذلك.

باهبري يتواجد حاليًا مع الأخضر في معسكره التدريبي المقام في أبو ظبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وعلى الأرجح سيكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب السعودي.

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وسيفتتح مبارياته بمواجهة رفاق ليونيل ميسي في الـ23 من نوفمبر الجاري.