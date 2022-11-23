سباق الأفضل ينتقل السعودية .. ميسي قد يلحق برونالدو إلى دوري روشن

ميسي ورونالدو قد يجتمعان في دوري واحد من جديد

فتح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الباب أمام انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الأخبار التي تشير إلى اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، وهو الأمر الذي جعل النجم البرتغالي يفكر جديًا في الموافقة على العرض السعودي. "اقرأ التفاصيل كاملة"

المسحل ألمح إلى إمكانية ضم ميسي إلى الدوري السعودي خلال حديثه لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، وذلك بعد سؤاله عن اعتماد المملكة العربية السعودية على ميسي في حملات إعلانية سياحية.

رئيس الاتحاد السعودي رد قائلًا: "نريد التحدث عن محاولة إغراء ميسي للعب في الدوري السعودي، بعد انتهاء كأس العالم المقامة حاليًا في قطر".

وتنتهي منافسات كأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل، حيث تقام منافساته حاليًا، حيث شهد انتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.