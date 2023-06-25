بعد روبن نيفيش .. الهلال يُقدم 30 مليون يورو لنجم وسط باريس سان جيرمان

الهلال يتحرك في كل الاتجاهات

كان نجاح فهد بن نافل في الحفاظ على منصبه رئيسًا للهلال بمثابة شرارة الانطلاق لتحركات الفريق الجادة في سوق الانتقالات الصيفي، حيث أعلن رسميًا بعدها تعاقده مع روبن نيفيش وأجرى الفحوصات الطبية لخاليدو كوليبالي ويُتوقع أن يُعلن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

الهلال لم يتوقف هنا بل اتجه لدعم الوسط بلاعب آخر هو الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان، خاصة مع الحديث عن رحيل جوستافو كوييار وانتقاله للشباب السعودي.

الصحفي ألفريدو بيدولا أكد أن الهلال قدم عرضًا مغريًا لصاحب الـ30 عامًا، مشيرًا إلى أن فيراتي يُفكر بالأمر وسيحسم قراره بعد عدة أيام خاصة أنه منفتح على فكرة الرحيل عن العاصمة الفرنسية بعد موسمه الأخير الصعب هناك.

وأوضح بيدولا أن اللاعب لديه عدة عروض من إسبانيا وإيطاليا بجانب العرض السعودي، فيما أكد الإعلامي التركي إكرم كونور أن عرض الهلال يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون دولار.

يُشار إلى أن فيراتي انضم لباريس سان جيرمان صيف 2012 قادمًا من بيسكارا الإيطالي، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 2026، وتتحدث المصادر المتابعة عن تحديد ناديه لسعره وقدره 80-100 مليون يورو.