بعد رفعه الراية البيضاء .. الأهلي يفاوض نجم برشلونة "النادم"!

الأهلي يُريد ضم نجم برشلونة لصفوفه

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يواصل النادي الأهلي سعيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، وذلك بعدما نجح في إبرام تعاقدات نارية خلال صيف 2023.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن الأهلي جدد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، نجم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي حاول ضم كيسييه منذ أسابيع ولكن المفاوضات توقفت، ولكن الأهلي عاد مرة أخرى ليُجدد مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية.

وينتظر برشلونة أن يقدم الأهلي عرضًا رسميًا من أجل الموافقة على بيع كيسييه، حيث سيوافق على العرض حال وصوله إلى 15 مليون يورو، خاصة وأن يوفنتوس الإيطالي يرغب هو الآخر في ضم اللاعب.

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وكان فرانك كيسييه قد خرج بتصريحات الفترة الماضية، أكد خلالها على أنه يشعر بالندم، لعدم تجاوبه مع العرض الذي تقدم له من النادي الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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