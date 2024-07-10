بعد رفض الوظيفة.. برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لتياجو ألكانتارا!

قد يكون إضافة للنادي الكتالوني..

يبدو أن برشلونة حريص على المضي قدمًا فيما يتعلق بملف وجود تياجو ألكانتارا ضمن الجهاز المساعد للمدرب الألماني هانز فليك.

ورغم أن تياجو ألكانتارا الذي أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، رفض بشكل قاطع العمل بوظيفة دائمة في الوقت الراهن مع هانز فليك، إلا أن برشلونة يحاول الوصول إلى نقطة وسط.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى النادي الكتالوني، أشارت إلى أن برشلونة يطمح لعرض الوظيفة بشكل مؤقت بالنسبة لتياجو، وهو ما قد يقابل بالإيجاب من قبل لاعب الفريق الأسبق.

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بعد الاعتزال النهائي .. تياجو يُخبر فليك بقراره حول العودة إلى برشلونة!

تياجو البالغ من العمر 33 عامًا التقى بمسؤولي برشلونة مؤخرًا، وعرضوا عليه هذا العرض، على أمل الموافقة من قبله.