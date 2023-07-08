بعد رفضه الهلال والنصر .. صندوق الاستثمار السعودي يُوجه بونوتشي لنادٍ ثالث!

المدافع الإيطالي أصبح خارج خطط يوفنتوس

"لم يعد لك مكان معنا" .. هذا ما أبلغته إدارة يوفنتوس لمدافع الفريق المخضرم ليوناردو بونوتشي، ولذا بدأ اللاعب البحث عن وجهة جديدة لكنه في نفس الوقت رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

عدة تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أن بونوتشي تلقى عرضين من الهلال والنصر في السعودية، إلا أنه رفضهما بحجة رغبته البقاء في أوروبا.

صحيفة إل كورييري تورينو أفادت أن يوفنتوس يود التخلص من المدافع الإيطالي حتى لو اضطر لتركه يرحل مجانًا بل ودفع جزء من راتبه عن الموسم الأخير المتبقي في عقده، حيث ينتهي صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي نيوكاسل الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم اللاعب، وهو المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، موضحة أن اللاعب مرحب بالأمر.

صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك الهلال والنصر ونيوكاسل، وفيما يبدو أن رفض بونوتشي اللعب في السعودية دفع المسؤولين في الصندوق لمحاولة ضمه للنادي الإنجليزي.