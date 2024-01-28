بعد رفضه القادسية .. صراع شرس بين الهلال والنصر على التوقيع مع بطل العالم 2018

نجم جديد على أعتاب دوري روشن السعودي

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يبدو أن الهدوء الذي ساد طوال أيام سوق الانتقالات الشتوي الجاري في السعودية على وشك الانتهاء، إذ تشهد الساعات الأخيرة صراعًا شرسًا بين الهلال والنصر على توقيع صانع ألعاب ريال بيتيس وبطل العالم مع فرنسا 2018.

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الحديث عن الفرنسي نبيل فقير الذي رفض مؤخرًا عرضًا جيدًا من القادسية الناشط في دوري يلو السعودي، وذلك رغم توصل النادي المملوك لشركة أرامكو لاتفاق مع ريال يتيس حول إتمام الصفقة مقابل 20 مليون يورو تقريبًا.

الصحفي سانتي أونا، المختص بأخبار الانتقالات، أفاد أن الاعب الجزائري الأصل مرحب تمامًا بفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، لكنه لم يحسم هوية النادي الذي سيُوقع له حتى الآن.

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أونا أوضح عبر منصة إكس أن الناديين السعوديين قدما عرضيهما لممثلي فقير، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيجمع اليوم مسؤولي ريال بيتيس مع مسؤولي الهلال والنصر يُتوقع أن يتم فيه حسم الأمور تمامًا لصالح أحدهما.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الفريق الإسباني منذ صيف 2019؛ مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 26 آخرين، خلال 145 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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