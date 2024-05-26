بعد رسائل الدعم.. "الأندية السابقة" تخذل كريم بنزيما ونجم الأهلي!

السيناريو يتكرر مجددًا..

سيناريو الأمس يتكرر اليوم، وما حدث مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، يحدث بعد 24 ساعة فقط مع المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير الأهلي.

وكان بنزيما قد أرسل رسالة دعم إلى فريقه الأسبق أولمبيك ليون، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، على ملعب بيار موروا، في نهائي كأس فرنسا، برسالة قال فيها "حسنًا يا شباب، إنه اليوم المنتظر. اليوم وليس غدًا، هناك الكثير من القوة والطموح والشجاعة من فضلكم.. اهزموهم".

ورغم رسالة بنزيما، إلا أن ليون خسر نهائي الكأس، واكتفى بالميدالية الفضية، بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة (1-2)، ووقع عثمان ديمبيلي وفابيان رويز بيتا على الثنائية الباريسية في الدقيقتين 22 و34، ليكمل سان جيرمان ثلاثيته المحلية، بينما أحرز جيل أوبراين هدف ليون في الدقيقة 55.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتكرر الأمر مع إزجان أليوسكي، ظهير الأهلي، والذي أرسل رسالة دعمٍ إلى فريقه السابق ليدز يونايتد، قبل مواجهة ساوثهامبتون في مباراة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بلغت مكاسبها 180 مليون جنيه استرليني، لتعد الأغلى في كرة القدم.

ونشر أليوسكي رسالة إلى فريقه السابق "من مشجع ليدز، أتمنى رؤيتكم عائدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كونوا واثقين بأنفسكم، ولا تدعوا أحدًا يوفقكم عن مسيرتكم".

وتعرض ليدز للخسارة أمام ساوثهامبتون بنتيجة (1-0)، ووقع آدم أرمسترونج على هدف الانتصار في الدقيقة 24، ليقفز ليدز آخر البطاقات المؤهلة إلى "بريميرليج"، ويظل في منافسات بطولة الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، في الموسم المقبل.