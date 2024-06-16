بعد رده القوي على رونالدينيو .. رافينيا يهاجم مبابي!

تصريحات عاصفة من النجم البرازيلي

رد جناح برشلونة البرازيلي رافينيا في المؤتمر الصحفي على تصريحات كيليان مبابي السابقة بخصوص صعوبة اليورو وقوتها مقارنة بكأس العالم.

رافينيا استغل نفس المؤتمر الصحفي للرد على أسطورة بلاده رونالدينيو عقب أن أعلن الأخير مقاطعة السامبا وعدم مشاهدة الفريق بكوبا أمريكا، ليكشف لاعب البلوجرانا عن طلبه تذاكراً من فينيسيوس لمشاهدة اللقاءات!

وعن تصريحات مبابي السابق، قال رافينيا: "يقول اليورو أصعب من المونديال؟ لسوء حظه وحظنا خسر كأس العالم ضد منتخب من أمريكا الجنوبية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "أريد أن أشاهد منتخباً أوروبياً يخوض التصفيات على الملاعب التي نلعب عليها".

تصريحات مبابي جلبت له انتقادات عنيفة من عدة لاعبين، أبرزهم نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي ولياندرو باريديس مؤخراً، والذان خسر ضدهما نهائي المونديال الأخير بقطر.