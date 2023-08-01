بعد رحيل هندرسون .. كلوب يُعلن موقف صلاح من قيادة ليفربول!

يؤمن بأهميته داخل وخارج الملعب

يأتي النجم المصري محمد صلاح في ترتيب بعيد تمامًا عندما يتعلق الأمر بقادة ليفربول وفقًا لما أكده المدرب الألماني يورجن كلوب.

مدرب الريدز تحدث للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، للكشف عن قادة الفريق الجدد بعد رحيل القائد جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

وقال كلوب:"القادة هم فيرجيل فان دايك وترنت آرنولد وأندي روبرتسون وأليسون ومحمد صلاح، سيكون لهم دور مهم في مساعدة الفريق الموسم القادم".

وأضاف"فان دايك يريد أن يكون القائد لذلك هو يأتي في المركز الأول بالترتيب ومن بعده آرنولد أحد أبناء النادي ثم روبرتسون لأنه قائد بالفطرة وكذلك أليسون الذي يحظى بأهمية هائلة في غرفة الملابس".

وأما عن صلاح بالتحديد:"صلاح هو قائد منتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، لكن الوضع يختلف بالنسبة للمهاجمين، نحتاجه باعتباره الشخص الذي يقود المجموعة على أرض الملعب، لأنه أول لاعب في عملية الضغط وشخص ذكي والجميع يحبه".

يذكر أن ليفربول يلعب الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي، لعدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد الموسم المُحبط للفريق بالدوري الإنجليزي.