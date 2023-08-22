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بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من ضم ماسون جرينوود

رشا حسين
Mason Greenwood Steven Gerrard split Getty Images
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ما مصير نجم مانشستر يونايتد؟

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حسم ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي قراره بشأن ضم نجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود، هذا الصيف.

وأعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب جرينوود، سيرحل عن النادي، بعد انتهاء التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي الإنجليزي لمدة ستة أشهر، بشأن واقعة الاعتداء الجنسي لماسون على فتاة العام الماضي.

ورغم براءة ماسون من هذه التهمة في فبراير 2023، إلا أن نادي مانشستر يونايتد لم يقتنع بالقرار وأكد أن اللاعب سيرحل عن صفوف الفريق.

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وذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق السعودي قد يكون مهتمًا بالتعاقد مع ماسون جرينوود، هذا الصيف، ولكن نفى مدرب الفريق

جيرارد، هذه الشائعات.

Gerrard Greenwood Instagramstevengerrard

ونشر أسطورة ليفربول السابق، صورة لتقرير يربط الاتفاق بضم ماسون، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق قائلًا : "أخبار مزيفة".

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وكشفت تقارير صحفية أخرى أن جرينوود، يريد الاستمرار في إنجلترا، وأبدى فريقين بالبطولة اهتمامهم بضمه، ولكن حتى الآن سيظل النجم الإنجليزي بعيدًا عن الملاعب حتى اتمام انتقاله لفريق جديد.

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