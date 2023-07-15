بعد رحيله عن برشلونة .. سوسييداد يغازل جريزمان فهل يعود الفرنسي؟

يبدو أن الجميع يبحث عن أحلامه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، فبعد أن بدأت أندية الدوري السعودي في ضم النجوم العالميين أصبح كل شيء مباح في الصيف.
آخر صيحات سوق الانتقالات كانت إعلان نادي ريال سوسييداد عن قميصه الجديد، والذي شهد موقفًا غريبًا للغاية وغير معتاد بالنسبة لأندية الدرجة الأولى في أوروبا.
حيث قام النادي بنشر صورة لقميصين على أرض خضراء وكان أحدهما يخص النجم الحالي لأتلتيكو مدريد والسابق لبرشلونة أنطوان جريزمان.
النجم الفرنسي كان قد ترك ريال سوسييداد قبل تسع سنوات لينضم لأتلتيكو مدريد ويبدأ مسيرة ناجحة للغاية قبل انتقاله لبرشلونة الذي عاد منه لناديه العاصمي يجر أذيال الخيبة.
جدير بالذكر أن جريزمان خلال أربعة مواسم في صفوف ريال سوسييداد سجل 52 هدفًا وصنع 18 في كل المسابقات.
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