بعد ربطه ببايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.. دي يونج يتجاهل برشلونة

برشلونة ينتظر دي يونج بفارق الصبر...

أبدى بايرن ميونخ، اهتمامه بالتعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق البافاري، الذي تريد إدارته إعادة بناء الفريق من جديد، وضخ دماء جديدة بعد الموسم الصفري الذي خرج به الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بايرن، يستهدف التعاقد مع دي يونج، ووضع خطة بديلة في حال فشل ضم اللاعب الهولندي، إذ سيتجه لمحاولة التوقيع مع آدم وارتون، نجم كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية بايرن ميونخ، هي التعاقد مع دي يونج، ولكنها تشعر بالقلق بعد إصابته للمرة الثالثة هذا الموسم، في الكاحل، بعد إصابته أمام ريال مدريد في شهر أبريل الماضي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية على أن إدارة برشلونة، لن تمانع التخلي عن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا في حال وصول عرض مالي جيد، ولكن في الوقت ذاته ستعمل على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، وتنتظر رد دي يونج حول مسألة التجديد.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن برشلونة، قد قدم عرضًا للاعب الهولندي بشأن تجديد العقد منذ عدة أشهر، ولم يرد عليه حتى الآن، كما أن إدارة البلوجرانا حددت 80 مليون يورو، للتخلي عنه في الميركاتو الصيفي القادم.