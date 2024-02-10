بعد رباعية جيرونا .. رسالة قاسية من جماهير ريال مدريد إلى تشافي

جماهير ريال مدريد توجه رسالة إلى تشافي هيرنانديز...

وجهت جماهير ريال مدريد، رسالة قوية إلى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بعد فوز الفريق الملكي، على جيرونا مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وتمكن ريال مدريد من الفوز على جيرونا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الكتالوني، في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وبعد فوز اليوم رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

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وأثناء مباراة الفريقين اليوم، وجهت جماهير ريال مدريد المتواجدة في مدرجات الملعب، رسالة إلى تشافي، وظلت تهتف: "تشافي يبقى"، وطالبت باستمرار المدير الفني الإسباني في قيادة برشلونة.

وكان تشافي، قد قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، بعد سلسلة من تراجع النتائج، وتذبذب الأداء وابتعاد الفريق عن المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.