كارلو أنشيلوتي قرر إضافة أحد أبرز النجوم الشباب في ريال مدريد إلى قائمة الفريق الأول..

قرر نادي ريال مدريد وبصورة مفاجئة تسجيل نجم "لا فابريكا" نيكولاس باز ضمن قائمة الفريق الأول في رابطة الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2023-2024.

باز، الذي كان ضمن اللاعبين الشباب الذين توجهوا رفقة الفريق الأول إلى الولايات المتحدة لخوض فترة التحضير للموسم الجديد، وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي أن يواصل الأرجنتيني الشاب مسيرته مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن يرتدي باز، البالغ من العمر 19 عامًا، القميص رقم 32 في مشاركاته مع الفريق الأول في ريال مدريد خلال موسم 2023-24، حسبما أوضحت صفحة النادي الملكي على موقع رابطة "لا ليجا" الرسمي.

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موهبة نيكو باز تحظى باهتمام بالغ في الأرجنتين، حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب الشاب يحظى بتقدير ليونيل ميسي، الذي أبدى إعجابه بقدرات نجم "لا فابريكا" الشاب خلال مشاركته في معسكر مع منتخب بلاده في عام 2022، بعدما حصل على استدعاء من ليونيل سكالوني المدير الفني لراقصي التانجو.

وبالإضافة إلى ميسي، فإن قدرات نيكو باز لاقت استحسان كارلو أنشيلوتي، وراؤول جونزاليس، وخافيير ماسكيرانو، وألفارو أربيلوا، وتوني كروس، وبالتأكيد فإن اللاعب الشاب يملك شيئًا مميزًا ليجعل هذه القائمة من أساطير كرة القدم تتفق على موهبته.