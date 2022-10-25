بعد دعمه للاحتجاجات .. نجم إيران السابق يعلن تلقيه تهديدات

التقارير الإيرانية تؤكد تعرض علي كريمي لمحاولة اختطاف في الفجيرة الإماراتية

أعلن علي كريمي؛ نجم منتخب إيران وبايرن ميونخ الألماني الأسبق، تلقيه بعض التهديدات، لإثنائه عن مواصلة دعم المتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية.

المظاهرات والاحتجاجات انطلقت في إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد مقتل مهسا أميني - البالغة من العمر 22 عامًا - بعدما اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية، نظرًا لعدم ارتداء الحجاب الإسلامي الشرعي بالطريقة الصحيحة.

ودعمت كثير من الشخصيات العامة الإيرانية والرياضيين المتظاهرين، وكان أحدهم علي كريمي.

كريمي؛ المقيم حاليًا في دولة الإمارات، كشف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول بعض التهديدات له بطرق مختلفة دون الكشف عن مصدرها، لكنه أكد أنها دون اتصال مباشر معه.

ورغم ذلك، أكد كريم من جديد استمراره في دعم المتظاهرين، واستمرار حالة الحداد لديه على وفاة الشابة مهسا.

ووفقًا للصحفي الرياضي مهدي رستمبور فإنه كانت هناك محاولة اختطاف لكريمي في ميناء الفجيرة الإماراتي، خلال الأيام الماضية، لكن لم يفلح الموكل بالمهمة في إتمام عملية الاختطاف.

يذكر أن الصحافة الإيرانية كانت قد أعلنت قبل أيام منع علي دائي؛ نجم منتخب إيران الأسبق، من مغادرة البلاد، على خلفية هذه الاحتجاجات أيضًا. (طالع التفاصيل)