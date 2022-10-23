بعد دخوله المستشفى .. الكشف عن تطورات حالة ماجد عبدالله الصحية

تعرف على آخر تطورات حالة ماجد عبد الله

دخل أسطورة نادي النصر والكرة السعودية ماجد عبد الله إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ، تسبب في توجهه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعبرت جماهير النصر والكرة السعودية عن قلقها على أسطورة النصر، حيث قاموا بالدعاء له بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى والعودة إلى بيته سالمًا.

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وكشف المخطط المالي الشهير حسام الصالح، عن آخر تطورات حالة ماجد عبد الله، بعد العارض الصحي الذي تعرض له، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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وجاء نص تغريدة الصالح كالآتي: "تعرض الأخ العزيز ماجد عبد الله لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله وضعه الصحي أفضل وسيغادر المستشفى قريبًا بإذن الله".

ويعد ماجد عبد الله هو من أفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية ونادي النصر، حيث يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي عبر التاريخ.

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