بعد خطفه من الجميع .. مانشستر سيتي يُهدي نجمه لمنافس برشلونة!

لن يلعب للنادي الإنجليزي الموسم القادم

تحولت أنباء انتقال كلاوديو إيتشيفيري إلى مانشستر سيتي لحقيقة، بعدما حسم النادي الإنجليزي الصفقة مع ريفر بليت مقابل 18 مليون يورو و9 ملايين كمتغيرات.

اللاعب ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، خاصة الفريق الكتالوني الذي قاتل على ضم صاحب الـ18 سنة حتى النهاية ولكنه فشل.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية كشفت عن مفاجأة، تؤكد أن إيتشيفيري سيلعب ما تبقى من الموسم الحالي مع ريفر بليت على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى جيرونا الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب سينضم لجيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل التوجه إلى البريميرليج، باعتبار النادي الإسباني تابعًا لمجموعة سيتي التي تضمه مع العملاق الإنجليزي تحت مظلة واحدة.

Getty

ومن المقرر أن يخضع إيتشيفيري لمراجعة طبيعة على أن ينضم إلى سيتي حتى عام 2029 ليبدأ رحلته تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

يذكر أن تنقل اللاعبين بين جيرونا ومانشستر سيتي أصبح شائعًا، حيث يلعب ثنائي سيتي يان كوتو ويانجيل هيريرا للفريق الإسباني على سبيل الإعارة هذا الموسم.