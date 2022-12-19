بعد خسارة كأس العالم .. مبابي يدرس مغادرة باريس سان جيرمان!

مبابي على وشك مغادرة باريس؟

يريد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي تغيير الأجواء، عقب انتهاء رحلة فرنسا بقطر بالمركز الثاني وصيفة البطولة.

انهزمت فرنسا من نظيرتها الأرجنتين بنهائي كأس العالم بركلات الترجيح، بعد التعادل بثلاثة أهداف، سجل مبابي ثلاثية الديوك، وتلقى بعدها الدعم من الجميع للاستمرار في التألق، لكن صاحب ال23 عامًا، يبدو أنه مصمم على إحداث تغيير بمستقبله مع نادي العاصمة الفرنسية.

وفقًا لصحيفة سبورت فإنّ مبابي غاضب منذ بداية الموسم وقبل رحلة فرنسا لقطر، بسبب رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، كما يشعر بخيبة أمل بسياسة نادي العاصمة، التي لم تكف رغباته في استغلال نقاط قوته بالفريق.

كما صرحت الصحيفة الإسبانية أن نجم فرنسا مستعد لخفض راتبه، مقابل الانتقال لناد آخر، لأنه لن يتمكن الكثير من دفع راتبه بباريس سان جيرمان، كما يأمل أيضًا أن تكون هناك لفتة من نادي العاصمة، تساعد في التفاوض على صفقة انتقال بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.

تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وأيضًا ريال مدريد، يفكرون في التفاوض مع مبابي، لكن اللاعب لم يأخذ خطوة متقدمة مع أي فريق قبل وضوح كل الجوانب الاقتصادية للصفقة.