بعد خسارة بطولة نيوم.. لاعب أخضر الشاطئية يحدد الهدف التالي لمنتخب بلاده

مشاركة جيدة للأخضر

حدد وليد عبد محمد، لاعب منتخب السعودية للكرة الشاطئية، هدف الفريق المقبل بعد خسارة بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وخسر المنتخب السعودي بصعوبة أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 5-6 مساء الجمعة ضمن دور المجموعات، ومن المقرر أن يلاقي نظيره الصيني اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز السابع.

وقال محمد في تصريحات خاصة لجول، عقب الخسارة من الإمارات "كانت طموحاتنا عالية، كنا نتمنى أن نتأهل للمباراة النهائية، لكن كل شيء مقدّر ومكتوب، ننظر الآن إلى بطولة كأس آسيا بعد 3 شهور، نسعى لحصد اللقب والتأهل إلى كأس العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مباراة الإمارات، قال "قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب مصنف بين أفضل 10 منتخبات في العالم في لعبة كرة القدم الشاطئية، المنافس استغل خبرته، ونحن أهدرنا العديد من فرص التسجيل".

وعن الفوز على ألمانيا في الجولة الثانية من البطولة، علق "قدمنا أداءً جيدًا في كل المباريات، لكن كان ينقصنا التوفيق والخبرة، كما أن أهداف المنتخب الإماراتي اليوم جاءت من أخطاء فردية".

وأشار إلى أن المنتخب السعودي استفاد الكثير من المشاركة في بطولة نيوم، بعد مواجهة منتخبات لها باع طويل في اللعبة.

ووعد الجماهير السعودية بأن ترى منتخب بلادها في مكانة أفضل في المستقبل، خصوصًا بعد تنظيم دوري محلي للعبة.