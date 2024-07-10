بعد خسارة اليورو.. ريال مدريد يستدعي مبابي لفحص "دقيق"!

ماذا ينتظر النجم الفرنسي؟

عانى كيليان مبابي نجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا في يورو 2024، ويبدو أن أنفه الذي تعرض للكسر في مباراة الافتتاح أمام النمسا، لعب دورًا رئيسيًا في ذلك.

غاب مبابي عن مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام هولندا، ثم شارك في مواجهة بولندا بقناع وجه، وكذلك في موقعتي بلجيكا والبرتغال بدور الـ16 وربع النهائي على الترتيب، حتى خلع القناع في مواجهة نصف النهائي التي خسرها أمام إسبانيا.

سجل مبابي هدفًا واحدًا في البطولة، جاء من ركلة جزاء أمام بولندا، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله كولو مواني أمام إسبانيا، واعترف بعد المباراة الأخيرة بأن بطولته كانت "فاشلة".

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وحسب "كادينا كوب"، فإن النجم الفرنسي سيصل إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل، حيث يتم تقديمه يوم 16 يوليو في سانتياجو برنابيو أمام عشرات الآلاف من الجماهير.

وأوضحت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سيجري فحصًا طبيًا دقيقًا على مبابي لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى جراحة في الوجه لإصلاح أنفه أم لا.

ولفتت إلى أن النجم الفرنسي سيحصل على إجازة حتى مطلع أغسطس المقبل، قبل أن ينضم لزملائه في الفريق بعد عودتهم من جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحرص المدرب كارلو أنشيلوتي على أن يكون جميع لاعبي الفريق متاحين للاختيار يوم 14 أغسطس في مواجهة أتالانتا بكأس السوبر الأوروبي.