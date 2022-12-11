بعد خروج البرتغال .. مبابي يصف رونالدو بـ "الأعظم في التاريخ"

مبابي يساند رونالدو عقب خروجه من المونديال

وصف نجم فرنسا، كيليان مبابي، الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو أنه الأعظم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد خروج رونالدو ورفاقه نجوم البرتغال من كأس العالم على يد المغرب، شوهد صاروخ ماديرا يبكي بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي.

وقام نجم البرتغال بنشر صورة له عقب الاقصاء من كأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقًا عليها أن الفوز بالبطولة كان "حلمه الأكبر"، وتلقى بعدها العديد من التعليقات، من بينها كان نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

فعلق مهاجم فرنسا بكتابة ثلاثة رموز تعبيرية، من بينها رمز تاج وآخر ماعز، يقصد بها وصف رونالدو بالأعظم على الاطلاق المعروفة بـ "GOAT".

ونشأ مبابي وهو يعشق مهاجم ريال مدريد السابق، فذكر سابقًا أنه يفضل النجم البرتغالي دائمًا، ولكن بعد لعبه بجانب ميسي تغيرت آراءه، فعند سؤاله عمن يفضله، جاء مبابي بإحدى أفضل الإجابات، قائلاً: "إذا كان لدي خيار بين ميسي ورونالدو للعب بجانبهم، فسأجلس على مقاعد البدلاء، وأدع كلاهما يلعب للتأكد من الفوز".