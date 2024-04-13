"بعد خراب مالطة" .. رد ساخر على موعد إقالة لويس كاسترو من النصر!

متى يُعلن النصر عن إقالة كاسترو؟

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تزايدت المطالبات بضرورة إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من تدريب فريق نادي النصر، بعد أن ودع الفريق العديد من البطولات خلال الموسم الحالي.

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ولم يتبق أمام النصر سوى المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تقلصت فرص خطف صدارة دوري روشن السعودي، وتوديع دوري أبطال آسيا وخسارة كأس السوبر السعودي.

ونشر الإعلامي الرياضي عادل الملحم عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يسخر فيها من تأخر قرار إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر.

وقال الملحم في تغريدته: "اللي يطالبون بإقالة كاسترو الآن، ليه مستعجلين؟ باقي بطولة واحدة وبعد الخروج منها راح يقيلونه بعد أن خرب مالطة".

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ويواجه النصر نظيره الخليج يوم 1 مايو المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، وفي حالة انتصاره سيلعب أمام الفائز من لقاء الهلال والاتحاد، في المباراة النهائية.

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