بعد حمزة إدريس .. حمدالله يُجرد السومة من رقمه القياسي في الدوري السعودي

حمدالله يُواصل حصد الأرقام القياسية

نجح عبد الرزاق حمدالله بتجريد حمزة إدريس من رقمه القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حين تُوج هدافًا لموسم 2018-2019 برصيد 34 هدفًا.

حمدالله فاز بجائزة الهداف في الموسم التالي أيضًا، حيث أحرز 29 هدفًا، وقد تواصلت أهدافه حتى وصل اليوم خلال مواجهة الاتحاد والعدالة إلى 100 هدف في الدوري السعودي.

وصول المهاجم المغربي لهدفه الـ100 في الدوري لم يكن دون تجريد نجم تاريخي آخر من رقم قياسي، وقد كان السوري عمر السومة أسطورة الأهلي ضحيته الجديدة.

المهاجم المتواجد مع العربي القطري بالإعارة حاليًا كان أسرع من وصل لهدفه الـ100 في الدوري السعودي، حيث سجله في مباراته الـ102، لكن حمدالله أطاح به اليوم حين سجل هدفه المئوي في مباراته الـ101.

حمدالله لعب 3 مواسم ونصف مع النصر سجل بهما 77 هدفًا في الدوري السعودي، وبعد انتقاله للاتحاد في يناير 2021 نجح في إحراز 23 هدفًا ليصل إلى 100 هدف.

يُشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في صفقة مجانية منتصف الموسم الماضي بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021، وقد سجل الموسم الماضي 12 هدفًا في الدوري وأضاف 11 حتى الآن هذا الموسم.