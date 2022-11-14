بعد حضور شاكيرا .. دوا ليبا توضح موقفها من افتتاح كأس العالم

النجمة الإنجليزية تنفي تواجدها في حفل افتتاح كأس العالم 2022

قبل 6 أيام من حفل افتتاح كأس العالم 2022، كشفت المغنية الإنجليزية دوا ليبا أنها لن تشارك في الحفل، والذي تتواجد فيه المغنية الكولومبية شاكيرا.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا والمولودة في لندن لأبوين من كوسوفو، أنها لن تحضر حفل افتتاح المونديال، بعد تقارير ربطتها بالحدث.

وشاركت ليبا بيانًا عبر حسابها على "إنستجرام" كتبت فيه: "هناك حاليًا الكثير من التكهنات بأنني سأقدم في حفل افتتاح كأس العالم في قطر، لن أؤدي ولم أشارك في أي مفاوضات للقيام بالحفل".

وأضافت: "سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر".

يذكر أن كأس العالم سيُقام بداية من حفل الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري، بينما حفل الختام يوم 18 ديسمبر القادم.