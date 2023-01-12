بعد حرمانه من زيادة الرواتب.. برشلونة يقاضي رابطة الليجا رسميًا!

المشاكل تصل إلى درجة لا رجعة فيها

المشكلات بين برشلونة ورابطة الدوري الإسباني تتفاقم إلى حد كبير، حيث أشارت صحف إسبانية عديدة من بين أبرزها "الباييس" و"موندو ديبورتيفو" إلى أن النادي الكتالوني قرر رفع دعوى قضائية ضد الرابطة.

يأتي هذا بعد أن قررت الرابطة منع برشلونة من زيادة فاتورة رواتبه بواقع 15% اعتيادية بشكل سنوي، الأمر الذي يرى برشلونة أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع باقي الأندية.

ليس برشلونة فقط الذي منع من هذه النسبة الاعتيادية، التي تكفلها رابطة الدوري الإسباني وفقًا للوائح إتمام قرض "سي في سي" الذي رفضه إلى جانب برشلونة كل من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وإيبيزا.

38 ناديًا آخر وقعوا على قرض "سي في سي" وضمنوا دخول صندوق تدعم فيه الأندية بتكفل زيادات الرواتب السنوية الاعتيادية بواقع 15% مقابل الموافقة على القرض المقدرة قيمته بحوالي 2 مليار يورو والذي تنازلت فيه الرابطة عن نحو 11% من حقوق البطولة على المدى الطويل.

رفع برشلونة الدعوى القضائية ضد رابطة الدوري الإسباني في المحكمة التجارية رقم 7 في برشلونة، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.