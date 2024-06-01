بعد حذف ذكراه مع الاتحاد .. فريقان سعوديان يستهدفان جوتا!

هل يرحل جوتا عن دوري روشن أم سيبقى مع فريق آخر؟

أثار البرتغالي جوتا الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصرفه تجاه ناديه السابق الاتحاد، ليتلقى عرضين خلال الفترة الماضية.

جوتا قام بحذف فيديو تقديمه لجماهير نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وأبقى فيديو وداعه لجماهير سيلتك الأسكتلندي.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن جوتا تلقى عرضًا من نادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد.

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وجاء نص تغريدة جاليتي كالآتي: "الاتفاق يُجري مفاوضات مع الاتحاد من أجل ضم جوتا، وجيرارد يقدر اللاعب البرتغالي كثيرًا".

وأضاف: "يمكن أن يكون لرأي جوتا الوزن الحاسم في المفاوضات، كما أن هناك فريق سعودي قدم عرضًا بالفعل للجناح الأيسر".