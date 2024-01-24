بعد جمال بلماضي .. كأس إفريقيا يواصل حصد الضحايا بإقالتين جديدتين

5 إقالات والعدد قابل للزيادة

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مازال عداد إقالات المدربين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار حاليًا في تزايد، وذلك بعدما زاد عدد المدربين الذين تمت إقالتهم إلى 5 مدربين!

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وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، بعد الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وبعد تلك الإقالة بساعات قليلة، كشف جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، رحيله عن قيادة نسور قرطاج، بعد الخروج من كأس إفريقيا، بالتعادل أمام جنوب إفريقيا سلبيًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهو ما تبعه وداع البطولة رسميًا.

وقال القادري خلال تصريحاته: "عقدي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ينتهي تلقائيًا لو لم نبلغ الدور نصف نهائي لكأس الأمم، وهذا قراري وعقدي".

هذا وقد أقالت كوت ديفوار كذلك مدربها لويس جاسي بعدما تعقد موقف الأفيال في المجموعة الأولى، إذ ينتظرون نتائج المنافسين، لحسم مصيرهم من التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة ثوالث.

وبذلك ينضم القادري وجاسي إلى قائمة المدربين الذين تمت إقالتهم وهم: "توم سانتفيت مدرب جامبيا، كريس هوتون مدرب غانا، وبلماضي مدرب الجزائر".

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