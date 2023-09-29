بعد جلسة مدتها خمس ساعات .. أنتوني يعلن موقفه النهائي من عودة أنتوني

تحقيقات الشرطة مستمرة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن منح الجناح البرازيلي أنتوني الإذن من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات.

أنتوني تم إيقافه بشكل مؤقت من قبل الشياطين الحمر في 10 سبتمبر الجاري، بعد ان اتهمته صديقته السابقة جابرييلا كافالين بالسوك العنيف، وتقدمت امرأتان برازيليتان بادعاءات مماثلة.

وخضع أنتوني لجلسات مكثفة من التحقيقات في البرازيل، لكنه عاد إلى مانشستر يوم الثلاثاء وعقد اجتماعًا لمدة خمس ساعات مع الشرطة أمس، الخميس، وكان حرًا في العودة إلى منزله دون أي قيود، كما قدم أدلة تدعم إنكاره لكل الاتهامات الموجهة ضده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المفهوم أن حقيقة عدم القبض على أنتوني أو توجيه أي اتهامات رسمية له في البرازيل أو المملكة المتحدة، هي السبب الرئيسي لعودته مرة أخرى لمانشستر.

وقام النادي الإنجليزي بإصدار بيانًا رسميًا جاء فيه:"منذ ظهور الادعاءات لأول مرة في يونيو تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في البرازيل والمملكة المتحدة وهو مستمر في القيام بذلك".

وأضاف:"قررنا أن يعود اللاعب إلى التدريبات في كارينجتون وسيكون متاحًا للظهور في المباريات بينما تستمر الشرطة في التحقيقات، وسيظل هذا الأمر قيد المراجعة في انتظار المزيد من التطورات بالقضية".

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة كريستال بالاس، غدًا، السبت بالدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يظهر أنتوني ولو كبديل خلال هذه المباراة بعد عودته للتدريبات الجماعية.