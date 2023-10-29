بعد جلب نجوم كرة القدم .. فينس مكمان: السعودية بيت WWE الجديد!

رئيس WWE يؤكد أن المملكة أصبحت وجهة الترفيه الرياضي..

SHAHID

ظهر فينس مكمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة مصارعة المحترفين "WWE"، بشكل مفاجئ في نزال القرن بين تايسون فيوري ضد فرانسيس نجانو في المملكة العربية السعودية، في افتتاح موسم الرياض 2023.

ولفت مكمان، انتباه الجماهير ووسائل الإعلام بمظهره الجديد المذهل وتصريحه المذهل عن المملكة وشراكتها مع "WWE"، والذي تصدر عناوين الأخبار.

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مكمان وصل إلى السجادة الحمراء لحضور نزال القرن، وهو يمسك بعصا مع قصة شعر جديدة، وإلى جانبه أندرتيكر أسطورة مصارعة المحترفين.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل نزال السبت الكبير، كان لدى مكمان بعض الكلمات الرائعة لمشاركتها حول المملكة العربية السعودية.

وعندما سُئل عن أفكاره حول المكان، قال رئيس WWE في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كل ما يفعلونه كبير جدًا، إنهم يتعمقون في الجوانب الأفضل لجميع وسائل الترفيه الرياضية، كل ما هو الأفضل في العالم".

وأضاف: "السعودية تقول للجميع إن وسائل الترفيه الرياضي تدعو الجميع إلى أن يتوجهوا إليه، لأن هذا هو منزلها الآن، هذا هو منزلنا، منزل WWE".

وتستعد "WWE" لحدث مهم في العاصمة السعودية، الرياض، حيث من المقرر إقامة عرض "Crown Jewel" أو "جوهرة التاج" في 4 نوفمبر.

يذكر أن "نزال القرن" بين تايسون فيوري ضد فرانسيس نجانو كان حدثًا مليئًا بالنجوم، بحضور مشاهير مثل إيمينيم وكريستيانو رونالدو ومايك تايسون وكونور ماكجريجور وكاني ويست.

ويبدو أن تواجد فينس مكمان في المملكة العربية السعودية، وتصريحه حول "بيت WWE الجديد" يشير إلى وجود فصل جديد لمصارعة المحترفين في المملكة.

وبكل تأكيد، فإن اهتمام المملكة بالرياضات القتالية يأتي امتدادًا لما يحدث في كرة القدم، بعد وصول العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، مثل البرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والجزائري رياض محرز، والعديد من النجوم الآخرين.

SHAHID