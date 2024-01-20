بعد جائزتي ميسي ورونالدو .. جورجينا تحتفل بكريستيانو "الأفضل"

جورجينا تحتفل برونالدو على طريقتها الخاصة...

أشادت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بعد فوز صاروخ ماديرا، بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 بتصويت الجماهير، والمقدمة من جلوب سوكر، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت جورجينا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" عدة صورة من الحفل التي حصل فيها رونالدو على الجائزة، وعلقت عليها وقالت: "مرافقة الأفضل، حب حياتي".

وحصل رونالدو، نجم النصر السعودي على ثلاث جوائز في حفل جلوب سوكر، وهم أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة مارادونا لأفضل هداف في عام 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل، فاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، مع غياب ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام.

جدير بالذكر أن رونالدو، يستعد مع النصر لخوض العديد من المنافسات الودية القوية في الفترة القادمة، ولعل أبرزها أمام إنتر ميامي، ومواجهة ليونيل ميسي من جديد، في كأس موسم الرياض يوم 1 فبراير.