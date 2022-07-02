الاتحاد يتفق مع سانتو ويُحدد أهداف سوق الانتقالات

هنا تفاصيل التعاقد من حيث المدة والراتب

يبدو أن الدوري السعودي سيُواصل استقطاب المدربين العالميين، إذ بعدما أعلن النصر تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا الذي سبق الفوز بالدوري الفرنسي مع ليل، أتم الاتحاد اتفاقه مع البرتغالي نونو سانتو لتدريبه في الموسم الجديد.

الاتحاد كان قد أعلن تجديد عقد مدربه كوزمين كونترا لمدة موسم واحد بعد قيادته الاتحاد لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لأسابيع عديدة، إلا أن الفشل في الأمتار الأخيرة وخسارة اللقب لصالح الهلال دفع الإدارة للتخلي عنه والذهاب لخيار سانتو الذي كانت آخر تجاربه مع توتنهام الإنجليزي.

ما هي تفاصيل تعاقد الاتحاد مع سانتو؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد تولى المفاوضات مع سانتو وقد وجد عرضه ترحيبًا من جانب المدرب، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود والإعلان رسميًا عن الأمر خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن عقد سانتو مع العميد سيمتد لموسمين وسيحصل خلالهما على 8 ملايين يورو بواقع 4 ملايين سنويًا.

بعد المدرب، الاتحاد يفتح ملف الانتقالات

الصحيفة أفادت أن الاتحاد وبعدما حسم أمر مدربه بدأ العمل على سوق الانتقالات لاختيار العناصر الجديدة لتدعيم الفريق للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم القادم.

وأشارت إلى أن الإدارة وضعت على رأس أعمالها التعاقد مع لاعبين محليين في مركزي الظهير الأيسر والجناح المتقدم، فيما سيتم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلًا من البرتغالي أندريه الذي انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي الأخير وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

النية داخل الاتحاد تتجه للحفاظ على بقية اللاعبين الأجانب، لكن تأكيد هذا القرار سيكون بعد النقاش مع المدرب الجديد.

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