بعد ثنائية أوساسونا .. لقب وتشبيه غريب من ريال مدريد لبيلينجهام!

النجم الإنجليزي مستمر في التألق.

نجح جود بيلينجهام لاعب وسط ملعب ريال مدريد في تقديم مستويات طيبة مرة أخرى في مواجهة الملكي ضد أوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

اللاعب الوافد حديثًا هذا الموسم سجل هدفين للملكي في المواجهة ووصل لهدفه العاشر في المواجهة العاشرة رفقة ريال مدريد في كل البطولات.

فخرجت حسابات الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل مدح اللاعب الذي ساهم في أكبر عدد ممكن من النقاط للملكي هذا الموسم.

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أحد حسابات الملكي نشرت صورة لبيلينجهام وكتبت عليها: "رجال إنجليز قاموا بكتابة قصص حب: ويليام شكسبير وجود بيلينجهام".

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد وصل لهدف الثامن في ثامن مبارياته بالدوري الإسباني، متفوقًا على بداية كريستيانو رونالدو مع الملكي، حيث سجل سبعة أهداف في نفس عدد المباريات.