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دوري أبطال أفريقيا

بعد ثمانية مازيمبي استقالة المدير الفني للأفريقي

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شهاب الليلي
الأفريقي تعرض لأكبر خسارة في تاريخ مجموعات دوري أبطال أفريقيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن شهاب الليلي، المدير الفني لنادي الأفريقي، استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من مازيمبي، بثمانية أهداف نظيفة.

وخسر الأفريقي بثمانية نظيفة أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الليلي في تصريحات إذاعية، أن قرر الاستقالة من تدريب الفريق احتراماً لجمهور الأفريقي، كما انه أشار انه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

وشكر المدير الفني، جميع عناصر الفريق مؤكداً على أن الجميع بذل أفضل ما لديه، مشيداً بتصرفات البعض مما رفض مغادرة ملعب اللقاء، بالرغم من الإصابة.

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الجدير بالذكر أن الأفريقي، يحتل المركز الثالث في مجموعته دون أي نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر النادي الرياضي القسنطيني صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط.

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