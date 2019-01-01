بعد ثلاثية بشكتاش جوتا يحقق أرقاماً قياسية في الدوري الأوروبي

اللاعب البرتغالي تألق مع ولفرهامبتون مساء اليوم

حقق دييجو جوتا، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي أرقاماً قياسية مع فريقه في بطولة الدوري الأووبي، عقب مباراة بشكتاش التركي.

وقاد جوتا فريقه، لتحقيق فوزاً عريضاً على الفريق التركي برباعية نظيفة في ختام مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

جوتا نجح في تسجيل هاتريك اليوم في 11 دقيقة، لتصبح أسرع ثلاثية في الدوري الأوروبي منذ عام 2014 عندما سجل كلاوديو كيسيرو هاتريك في 10 دقائق و56 ثانية.

البرتغالي صاحب الـ 23 عاماً، سجل اليوم أيضاً أول هاتريك لفريقه في بطولة أوروبية كبرى، منذ سبتمبر 1971 عندما سجل ديريك دوجان في كأس الاتحاد الأوروبي.

وأصبح جوتا أيضاً أول لاعب بديل يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي، منذ نوفمبر 2010 عندما سجل جيرارد لاعب ليفربول هاتريك في نابولي.

جدير بالذكر أن ولفرهامبتون أنهى دور المجموعات وهو في المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن سلافيا براجا المتصدر.