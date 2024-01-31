بعد انتقادات الجماهير له في كأس موسم الرياض .. نجم الهلال يرد بقوة

نجم الهلال يرد على الاتهام الموجه ضده

وجهت جماهير نادي الهلال اتهامًا قويًا إلى أحد نجوم فريقها، بعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، المقام الذي أقيم على ملعب كينجدوم أرينا.

وقامت بعض الجماهير الهلالية بالتعليق على الحالة الجسدية حبيب الوطيان حارس مرمى الزعيم، حيث أكدوا على أنه يُعاني من زيادة في الوزن.

وخلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رد حبيب الوطيان على تلك المزاعم، حيث قال: "لا أرى أن وزني زائدًا".

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وأضاف: "قمت بالكشف على العضلات، ووجدت أن هناك بعض العضلات الزائدة في الوزن".

واختتم الوطيان تصريحاته مؤكدًا على أن الهلال يستهدف التتويج ببطولة كأس موسم الرياض، بعد أن حقق الفوز على إنتر ميامي، حيث تنتظر الفريق مباراة أخرى أمام النصر في الثامن من فبراير الجاري.