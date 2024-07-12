طلب خاص من وكيل اللاعب الإسباني يكشف وجهته

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشر جديد حول اقتراب نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتألق نيكو ويليامز مع منتخب إسبانيا، حيث قاد بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها إنجلترا الأحد المقبل، لذلك كثر الحديث حول إمكانية انتقاله إلى محطة جديدة في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن وكيل أعمال نيكو ويليامز تواصل مع وكالة عقارية في منطقة كاستيلديفيلس، لشراء منزل في برشلونة والانتقال إليه مع أسرته في أقرب وقت.

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ويرغب برشلونة في التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب (21 عامًا)، خصوصًا أنه صنع شراكة مثالية مع لامين يامال، جناح البارسا، ويريد الرئيس جوان لابورتا نقل هذه الشراكة إلى النادي.

وكان جوان لابورتا، قد أكد أن موقف ناديه المالي يسمح له بالتعاقد مع ويليامز، وقال في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "أنا أحب نيكو كثيرًا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

في المقابل، رد جون أورياتي، رئيس نادي أتلتيك بيلباو، على هذا الاهتمام بأن ناديه يتمسك باستمرار نيكو ويليامز داخل الفريق، قائلًا: "أتلتيك بيلباو قادر اقتصاديًا ورياضيًا على الاحتفاظ بلاعبين بحجم نيكو ويليامز داخل هيكله".