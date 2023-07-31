بعد تعرض أحدهم لحادث حصان والآخر للسرقة .. أزمة "كروية" لحراس باريس سان جيرمان

رشا حسين
Gianluigi Donnarumma PSG 2022-23Getty Images
انتقالاتجيانلويجي دوناروماباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1أرنو تيناس

أزمة في باريس سان جيرمان بسبب حراسة المرمى

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، فمنذ بداية شهر يوليو وتعين لويس إنريكي مدربًا للفريق كانت هناك ضجة بشأن مستوى جانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن إنريكي، طلب من لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده رسميًا مع أرناو تيناس، حارس مرمى فريق برشلونة الشاب والبالغ من العمر 22 عامًا بعد عدم تجديده لعقده، وسيستمر اللاعب مع الفريق الباريسي حتى عام 2026.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" أصر لويس إنريكي، على التعاقد مع حارس المرمى الشاب، رغم تفاوض لويس كامبوس في البداية مع هوجو لوريس ولكن المدرب أقنع المدير الرياضي بضم تيناس، باعتباره مكملاً لدوناروما في حراسة المرمى.

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وتابعت الصحيفة، أن أسلوب إنريكي مع جميع الفريق التي دربها يعتمد على بداية الهجمة من حارس مرمى وضرورة أن يتمتع بصفات خاصة، ويمتلك دوناروما، صفات مميزة ولكن ليس جيدًا في بداية الهجمة، بينما يتمتع الحارس الشاب أرناو تيناس، بالكثير من الصفات التي يحتاجها مدرب باريس سان جيرمان ولهذا قد يحدث منافسة قوية بين الحارسين بالفترة القادمة.

وكان دوناروما، قد تعرض هو وصديقته موخرًا للهجوم والسرقة داخل منزلهما في باريس، بينما نجى حارس مرمى باريس سان جيرمان الثاني سيرجيو ريكو، من الموت بعد تعرضه لحادث بسبب حصان ودخوله العناية المركزة.

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