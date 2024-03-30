بعد تصريح جورج جيسوس بشأن إصابة ميتروفيتش .. صدمة في الهلال قبل ديربي النصر!

ميتروفيتش يُثير القلق داخل الهلال!

SHAHID

تعرض النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب، تسببت في خروجه دون استكمال المواجهة.

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وترك ميتروفيتش مباراة الهلال ضد الشباب بالدقيقة 36 من زمن المباراة، بعدما سقط دون أي تدخل، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي: "مبدئيًا إصابة ميتروفيتش عضلية، وغدًا سيُجري فحص طبي على موضع إصابته للتأكد منها بشكل دقيق".

وبعد أن أكد جيسوس أن الإصابة عضلية، كشف ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إصابة ميتروفيتش قد تجعله يغيب عن مواجهة النصر، في كأس السوبر السعودي.

وكتب ثامر عبر حسابه: "في حالة كانت إصابة ميتروفيتش تمزق عضلي بأي درجة حتى لو الأولى، لن يُشارك في 3 مباريات قادمة "الأخدود، الخليج، النصر"، بالنسبة لمباريات آسيا ستتضح بعد الفحص".

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ويواجه الهلال نظيره النصر مساء الإثنين 8 أبريل الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث من المرجح أن يغيب عنها ميتروفيتش.

SHAHID