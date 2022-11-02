بعد تصريحاته عن برشلونة .. "إبراهيموفيتش ممثل ويبحث فقط عن الاستعراض"

هجوم عنيف على النجم السويدي

قام لاعب الوسط الفرنسي السابق سمير نصري، بمهاجمة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تصريحاته الأخيرة حول الذكرى الأسوأ في مسيرته الكروية.

نجم ميلان البالغ من العمر 41 سنة، قال في تصريحات لـ"Canal+" إن اللعب لبرشلونة مع المدرب بيب جوارديولا كان بمثابة التجربة الأسوأ له، متطرقًا إلى تحسنه بعد الرحيل عن النادي الكتالوني.

وقال نصري في تصريحات أخرى لنفس الشبكة الفرنسية:"هو يثبت مرة أخرى أنه مثل الآلة الحاسبة، ممثل ويعشق الاستعراض، لو لم يقم بذلك لن يتحدث أحد عنه".

وأضاف:"يدهشني أنه اضطر إلى التخلي عن مبادئه، برشلونة تعاقد معه على ما هو عليه وبكل جوانبه الشخصية المعروفة، وكان يجب أن يظل على حاله هناك".

جدير بالذكر أن نصري تواجد بمانشستر سيتي في حقبة بيب جوارديولا، لكنه لعب 15 دقيقة فقط مع المدرب الإسباني وانتقل إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، قبل التوجه إلى الدوري التركي، وعاد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي من خلال وست هام، ليتعرض بعدها لعقوبة طويلة تسببت في رحيله لينضم إلى أندرلخت قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في سبتمبر 2021.